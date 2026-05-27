Нейрохирурга оштрафовали на 450 тыс. рублей за перевод 3,5 тыс. рублей

Нейрохирурга Николая Серебренникова приговорили к штрафу в размере 450 тыс. рублей за перевод 3,5 тыс. рублей «Фонду борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК). Его признали виновным в финансировании экстремизма, сообщил ТАСС со ссылкой на Приморский районный суд Архангельской области.

Суд установил, что 50-летний врач в августе 2021 года оформил подписку на ежемесячные пожертвования со своего банковского счета на счет ФБК.

Гособвинитель требовал назначить мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. С учетом положительных характеристик по месту жительства и работы и отсутствия отягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

До этого суд в Мурманской области отправил в колонию строгого режима на 14 лет жителя Североморска за 78 денежных переводов.

Ранее пенсионерку приговорили к 11 годам колонии за перевод денег ВСУ.

 
