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Общество

Защитники приграничья наравне с участниками СВО будут получать льготы

ГД приняла закон о распространении льгот бойцов СВО на защитников приграничья
Максим Блинов/РИА Новости

Государственная дума приняла федеральный закон о сближении статусов участников специальной военной операции и защитников Белгородской, Курской и Брянской областей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Законом предусматривается распространение на защитников приграничья действия положений ряда законодательных актов, благодаря которым их семьи смогут получить льготы, гарантии и компенсации, а также кредитные каникулы по потребительским кредитам, в том числе ипотечным.

Кроме того, защита приграничья будет учитываться как индивидуальное достижении при поступлении в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. Такие граждане получат особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.

1 июня 2026 года президент России Владимир Путин рекомендовал региональным и местным властям организовать для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей дополнительные меры поддержки. Речь идет о расширении доступа к государственным и муниципальным услугам в рамках социального заказа, в том числе в сферах образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма.

15 мая президент Путин подписал указ, утверждающий единые базовые меры поддержки для участников СВО и их семей.

Ранее СМИ узнали об участившихся жалобах семей участников СВО на действия банков.

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