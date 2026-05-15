Путин утвердил единые базовые региональные меры поддержки бойцов СВО

Путин указом утвердил для регионов РФ единые базовые меры поддержки бойцов СВО
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил единые базовые меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей в регионах РФ. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Цель документа — обеспечить единообразный подход к предоставлению мер поддержки людям, принимающим или принимавшим участие в СВО. Эти меры касаются бойцов и ветеранов спецоперации, а также участников боев в приграничье РФ, ополченцев Донбасса после 2014 года и членов их семей.

Данным указом глава государства поручил властям регионам установить единые базовые меры поддержки. Речь идет в том числе о льготах на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействии в трудоустройстве, внеочередном санаторно-курортном лечении, приоритетном предоставлении социальных услуг, льготном зачислении в образовательные организации и т.д.

Кроме того, российский лидер поручил сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших участников специальной военной операции.

До этого вдовы участников СВО получили право бесплатно и без экзаменов поступать в российские вузы и колледжи по спецквоте.

Ранее Путин поблагодарил российских законодателей за работу по поддержке ветеранов СВО.

 
