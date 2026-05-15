Путин утвердил единые базовые региональные меры поддержки бойцов СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил единые базовые меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей в регионах РФ. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Цель документа — обеспечить единообразный подход к предоставлению мер поддержки людям, принимающим или принимавшим участие в СВО. Эти меры касаются бойцов и ветеранов спецоперации, а также участников боев в приграничье РФ, ополченцев Донбасса после 2014 года и членов их семей.

Данным указом глава государства поручил властям регионам установить единые базовые меры поддержки. Речь идет в том числе о льготах на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействии в трудоустройстве, внеочередном санаторно-курортном лечении, приоритетном предоставлении социальных услуг, льготном зачислении в образовательные организации и т.д.

Кроме того, российский лидер поручил сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших участников специальной военной операции.

До этого вдовы участников СВО получили право бесплатно и без экзаменов поступать в российские вузы и колледжи по спецквоте.

Ранее Путин поблагодарил российских законодателей за работу по поддержке ветеранов СВО.