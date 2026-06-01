Путин поручил регионам расширить меры поддержки для участников СВО

Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным и местным властям организовать для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей дополнительные меры поддержки. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Речь идет о расширении доступа к государственным и муниципальным услугам в рамках социального заказа, в том числе в сферах образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма.

В поручении указано, что доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 ноября 2026 года, в дальнейшем — ежегодно.

15 мая президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий единые базовые меры поддержки для участников СВО и их семей.

Цель указа — обеспечить одинаковый подход к поддержке военнослужащих, ветеранов СВО, участников боев в приграничных регионах России, ополченцев Донбасса с 2014 года, а также членов их семей. Глава государства поручил региональным властям установить единые льготы. Среди них — скидки на посещение культурных и спортивных объектов, субсидия от 100 тыс. рублей на газификацию жилья, помощь в трудоустройстве, внеочередное санаторно-курортное лечение, приоритетное предоставление социальных услуг и льготное зачисление в образовательные учреждения.

Ранее Путин дал поручение разработать механизмы страхования жилых помещений от ЧС.