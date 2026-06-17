Стало известно о росте числа жалоб семей бойцов СВО на банки

В России в 2026 году заметно выросло число жалоб семей участников СВО на действия банков. Они возникают при получении выплат, оформлении наследства и списании долгов, сообщает газета «Известия».

Как рассказала изданию член Союза юристов-блогеров и Ассоциации юристов России Яна Малева, это связано с массовым открытием наследственных дел, а также с тем, что многие банки не готовы к таким ситуациям. По ее словам, чаще всего банки игнорируют запросы нотариусов и не передают данные о счетах погибшего бойца СВО, из-за чего затягивается оформление наследства.

«Семьи военнослужащих регулярно жалуются на попытки взыскать долги, продолжение начислений по кредитам, отказы в списании обязательств и затягивание положенных процедур», — говорится в публикации.

По информации «Известий», банки требуют от некоторых близких участников СВО предоставить дополнительные документы для списания долгов. Так, в одном из случаев финансовая организация отказалась аннулировать кредит матери погибшего бойца. От женщины потребовали подтвердить, что она находилась на иждивении сына. Без этого она не смогла получить положенную льготу.

В Центральном банке (ЦБ) России заявили изданию, что после смерти заемщика кредиторы не имеют права начислять штрафы и пени, пока родственники занимаются оформлением наследства. На практике семьям нередко вынуждены добиваться соблюдения этих норм через жалобы в ЦБ, прокуратуру и суды.

26 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий участников спецоперации от уплаты долгов по просроченным кредитам.

Ранее вернувшийся с СВО россиянин узнал о 17 оформленных на него кредитах.