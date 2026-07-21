В Питере у половины кандидатов от «Яблока» не оказалось документов для выборов

В Санкт-Петербурге у половины кандидатов от партии «Яблоко» не оказалось необходимых документов во время их подачи. Об этом сообщает Telegram-канал «Ротонда».

По данным журналистов, замечания были выдвинуты в адрес 11 из 25 кандидатов в городской парламент, и теперь им грозит отказ в регистрации, поскольку по закону представить недостающие документы уже невозможно. Претензии избиркомов во всех случаях одинаковые — кандидаты якобы не сдали часть обязательных справок. Сами выдвиженцы утверждают, что подали полный пакет, а документы пропали уже после приемки.

Один из кандидатов, Дмитрий Хорзов, вел видеозапись подачи и вслух перечислил все бумаги, однако комиссия заявила, что справки о месте работы среди них не оказалось. Аналогичная ситуация сложилась с кандидатом от «Справедливой России» Манефой Королевой. По ее словам, комиссия не учла сданную справку об отсутствии иностранных финансовых активов, а в горизбиркоме отклонили жалобу, указав, что ответственность за правильность подачи документов несет сам кандидат.

18 июля глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова заявила о заверении списков кандидатов в депутаты Государственной думы от всех 11 участвующих партий для проведения выборов в сентябре.

Памфилова ранее заявляла, что на мандаты депутатов в Госдуме будут претендовать кандидаты не более чем от 11 партий. Наблюдателей из недружественных стран приглашать не планируется.

Ранее почти половина россиян не смогли назвать дату проведения думских выборов.