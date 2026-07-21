Госдума упростила поступление в вузы для защитников приграничья

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который среди прочего предусматривает возможность поступать в вузы на бюджетной основе бойцам, которые участвовали в контртеррористической операции (КТО) в Курской, Белгородской и Брянской областях. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, в закон приравнивает участие в отражении вооруженного вторжения в качестве индивидуального достижения по аналогии с участием в СВО при поступлении в вузы и на программы среднего профессионального образования. Если закон подпишет президент России Владимир Путин, то нововведения вступят в силу со дня опубликования документа.

До этого стало известно, что российские вузы в 2025 году зачислили по отдельной квоте для участников специальной военной операции на Украине и членов их семей на 74,2% больше студентов, чем в 2024 году. Речь шла о 28 383 гражданах.

В декабре прошлого года сообщалось, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, предоставляющий участникам специальной военной операции право на бесплатное получение второго среднего профессионального образования. Инициатором выступила партия «Единая Россия».

Ранее были названы самые популярные направления в российских вузах.