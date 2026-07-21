Во Всеволожске произошел крупный пожар в производственно-складском здании

МЧС: пожар во Всеволожске на производстве полимеров охватил 5900 кв. метров

Во Всеволожске Ленинградской области произошел крупный пожар на производстве полимерных материалов. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает РИА Новости.

В настоящее время площадь пожара в производственно-складском здании составляет 5900 квадратных метров.

В тушении огня участвуют более 50 пожарных и 20 единиц специальной техники.

20 июля сообщалось, что двухэтажное здание старой постройки загорелось в центре Москвы. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

За день до этого на территории промышленной зоны на Волоколамском шоссе в Подмосковье произошел крупный пожар.

Утром 19 июля на территории промзоны на севере Ставрополя произошло возгорание в результате атаки беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее 12 автомобилей столкнулись в Ростовской области из-за пожара.