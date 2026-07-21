Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Во Всеволожске произошел крупный пожар в производственно-складском здании

МЧС: пожар во Всеволожске на производстве полимеров охватил 5900 кв. метров
Таисия Лисковец/РИА Новости

Во Всеволожске Ленинградской области произошел крупный пожар на производстве полимерных материалов. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает РИА Новости.

В настоящее время площадь пожара в производственно-складском здании составляет 5900 квадратных метров.

В тушении огня участвуют более 50 пожарных и 20 единиц специальной техники.

20 июля сообщалось, что двухэтажное здание старой постройки загорелось в центре Москвы. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

За день до этого на территории промышленной зоны на Волоколамском шоссе в Подмосковье произошел крупный пожар.

Утром 19 июля на территории промзоны на севере Ставрополя произошло возгорание в результате атаки беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее 12 автомобилей столкнулись в Ростовской области из-за пожара.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июля. Учителям дали особый статус, а у россиян засбоил App Store
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!