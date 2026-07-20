Стало известно о пожаре в здании старой постройки в Москве

Двухэтажное здание старой постройки загорелось в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Произошло возгорание здания старой постройки по адресу: Малый Казенный переулок, дом 5, строение 3», — сказали агентству.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 250 квадратных метров. На место направлена резервная техника столичного гарнизона пожарной охраны, заключили журналисты. Других подробностей на момент публикации нет.

14 июля в подмосковных Мытищах загорелся жилой дом. Пожар был настолько сильным, что густой черный дым поднимался на высоту нескольких этажей, его было видно даже в отдаленных районах. Как писал 112, несмотря на серьезность происшествия, некоторые из местных жителей начали фотографироваться на фоне полыхающего здания. Люди фотографировались, стоя на парковке рядом с местом происшествия. В экстренных службах заверили, что никто не пострадал. При этом неизвестно, вызвали ли очевидцы огнеборцев до того, как стали делать селфи, или уже после.

Ранее в Тамбовской области мужчина поджег многоквартирный дом из-за ссоры с бывшей женой.