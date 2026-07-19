Пожар начался в промзоне на севере Ставрополя после атаки БПЛА

В Ставрополе после атаки БПЛА произошел пожар в промзоне

Возгорание на территории промзоны на севере Ставрополя произошло в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

«Возгорание после атаки БПЛА также зафиксировано в промзоне на севере Ставрополя, возле границы со Шпаковским округом», — написал он.

По предварительным данным, никто не пострадал. По словам Владимирова, место происшествия далеко от жилой застройки, угрозы жилым домам нет.

Пожарные и другие экстренные службы ведут работу по ликвидации последствий атаки, добавил глава края.

Ночью он сообщал, что в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа возникли два очага возгорания в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших не было.

До этого украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.

Ранее в Ленобласти обломки беспилотника упали на палубу судна.