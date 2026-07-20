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Автомобили

Видео: 12 автомобилей столкнулись в Ростовской области из-за пожара

В Ростовской области на видео попало, как из-за пожара столкнулись 12 машин

В Ростовской области на 12-м километре автодороги Р-280 «Новороссия» произошло массовое ДТП с участием десяти легковых автомобилей и двух грузовиков. Об этом сообщил Telegram-канал «ТАСС. ЮГ» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Последствия аварии засняли очевидцы. На кадрах видна полоса из врезавшихся друг в друга машин. Также заметно, что все автомобили получили разную степень повреждения. Так, у легковых автомобилей оказались смятыми кузова в передней и задней части. У некоторых машин отвалились бамперы. Кроме того, по проезжей части разлетелись автомобильные детали.

По данным источника, ДТП произошло из-за пожара на пшеничном поле. Также сообщается, что в результате аварии пострадал водитель грузовика.

До этого в подмосковных Мытищах произошло серьезное ДТП: кроссовер Nissan X-Trail на высокой скорости врезался в самосвал.

Ранее стало известно, что в Подмосковье на видео сняли такси после жесткого кульбита.

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