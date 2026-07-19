Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Подмосковье произошел крупный пожар на территории промзоны

Крупный пожар произошел в промзоне на Волоколамском шоссе в Подмосковье

На территории промышленной зоны на Волоколамском шоссе в Подмосковье произошел крупный пожар. Об этом сообщило ГКУ МО «Мособлпожспас» в Telegram-канале.

«В 14:49 поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном за автомойкой, на Волоколамское шоссе», — говорится в сообщении.

По информации «Мособлпожспаса», огонь уже перекинулся на соседнее здание, прицеп фуры и хранящиеся рядом поддоны. С территории эвакуировали шесть баллонов, их детонации удалось избежать.

Пожару присвоили ранг №2. Сейчас на месте инцидента существует сильное задымление.

Утром 19 июля на территории промзоны на севере Ставрополя произошло возгорание в результате атаки беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал. По словам губернатор Ставропольского края Владимира Владимирова, место происшествия далеко от жилой застройки, угрозы жилым домам нет.

Ранее в Бурятии молодой человек сжег комнату, пытаясь потушить пожар водой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 19 июля. Удары по пунктам снабжения ВСУ и ужесточения для мигрантов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!