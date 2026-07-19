В Подмосковье произошел крупный пожар на территории промзоны

Крупный пожар произошел в промзоне на Волоколамском шоссе в Подмосковье

На территории промышленной зоны на Волоколамском шоссе в Подмосковье произошел крупный пожар. Об этом сообщило ГКУ МО «Мособлпожспас» в Telegram-канале.

«В 14:49 поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном за автомойкой, на Волоколамское шоссе», — говорится в сообщении.

По информации «Мособлпожспаса», огонь уже перекинулся на соседнее здание, прицеп фуры и хранящиеся рядом поддоны. С территории эвакуировали шесть баллонов, их детонации удалось избежать.

Пожару присвоили ранг №2. Сейчас на месте инцидента существует сильное задымление.

Утром 19 июля на территории промзоны на севере Ставрополя произошло возгорание в результате атаки беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал. По словам губернатор Ставропольского края Владимира Владимирова, место происшествия далеко от жилой застройки, угрозы жилым домам нет.

Ранее в Бурятии молодой человек сжег комнату, пытаясь потушить пожар водой.