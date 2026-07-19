Рожениц экстренно эвакуируют из-за потопа в Каменске-Уральском

Сильный ливень подтопил перинатальный центр в городе Каменске-Уральском, пациенток переводят в другие роддома. Об этом сообщает Ura.ru.

На видео заметны повреждения, которые произошли из-за сильных дождей. Несколько палат затопило, сверху льет вода, а с потолка обрушилась плитка.

Из-за дождей машины оказались залиты водой до капота, горожане передвигаются на лодках и сапбордах. Из-за непогоды было отменено празднование Дня города. По прогнозам, дожди продлятся до 21 июля.

До этого в Октябрьском округе Пермского края ввели режим ЧС из-за ливней. Сильные дожди вызвали подтопления в нескольких населенных пунктах, в деревне Атнягузи прорвало плотину на реке Ирень.

Пермские синоптики заявили, что дождь, прошедший 18 июля, стал самым сильным в крае за последние 11 лет. Как жители Перми, Екатеринбурга и Челябинской области переживают непогоду, рассказала «Газета.Ru».

Ранее россиянам рассказали, почему грозы участились.