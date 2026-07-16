Россиянам объяснили, почему грозы стали частым явлением

Эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко в эксклюзивном интервью Tsargrad.tv объяснил, почему гроз стало больше. По его словам, причина кроется в глобальном потеплении: каждый градус тепла увеличивает способность воздуха удерживать влагу.

«Если раньше воздух не мог сдерживать воду и выливал ее небольшими дождями, то сейчас он, как аккумулятор, накапливает влагу гораздо дольше. В результате — череда засух и резких мощных ливней. А вместе с ними — активная электростатика и молнии», — отметил он.

Климатолог, биофизик Алексей Карнаухов в свою очередь заявил, что циклон «Бернадетт», который накрыл Россию, — это лишь разминка. Настоящие проблемы, связанные с изменением климата, еще не начались.

Он привел распространенное высказывание ученых о том, что в следствие глобального потепления ослабевает Гольфстрим. В ближайшие десятилетия температура в Европе и европейской части России может опуститься на 20–25°C, предупредил эксперт.

Циклон «Бернадетт», обрушившийся на Калининградскую область в ночь на 8 июля, сместился в регионы Центральной России. Вечером 11 июля Москву и Подмосковье накрыл сильный ливень с крупным градом. Непогода продолжила бушевать в Московском регионе и на следующий день. Был объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ранее россиянам рассказали, что особенно опасно делать в грозу.