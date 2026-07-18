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Общество

Непогода сорвала День города, превратив уральский город в бассейн

112: в Каменске-Уральском из-за ливней перенесли празднование Дня города

На юге Свердловской области город Каменск-Уральский из-за постоянных ливней превратился в бассейн на День города. Кадры оттуда публикует 112.

По данным Telegram-канала, некоторые жители перемещаются на сапбордах и лодках. На видео из города транспорт движется по затопленным улицам.

В посте говорится, что праздничные мероприятия в Каменске-Уральском перенесли, а установленную к 325-летию города сцену закрыли. На улицах действуют транспортные ограничения, некоторые участки дорог из-за непогоды перекрыли.

На этой неделе в Перми прошел сильнейший за последние пять лет ливень. Непогода сопровождалась шквалистым ветром, который повалил деревья на ключевых улицах, в результате падения одного из них пострадала женщина.

Столкнулись с ударами стихии и ближайшие регионы — в Свердловской области затопило тысячи домов и участков, Екатеринбург пережил «мощнейший ураган», в Златоусте Челябинской области уже неделю устраняют последствия шторма, а в Верхнем Уфалее за ночь выпало больше половины месячной нормы осадков.

Ранее россиянам объяснили, почему грозы участились.

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