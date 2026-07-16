«Не пройти, моста не стало». Как Урал переживает мощнейшие штормы

Сильнейший ливень за пять лет
На Пермь обрушился рекордный за последний годы ливень, сильнейший ветер повалил деревья минимум на пяти улицах, сообщил глава города Эдуард Соснин.
«За прошедшие сутки в Перми выпало 76 мм осадков. В последний раз такой сильный ливень был около пяти лет назад <…> В местах, где это необходимо, ведется откачка воды», — рассказал он.
Деревья были повалены на улицах Голева, Вильвенской, Крупской, Тимирязева, Соликамской, в сквере Дзержинского, на дороге Дружбы и на Южной дамбе. Коммунальные службы в первую очередь убирают стволы с проезжих частей и тротуаров, чтобы восстановить движение, подчеркнул Соснин.
Одно из деревьев на Соликамской упало на женщину, пострадавшую госпитализировали. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.
Кроме того, минувшей ночью уровень воды в реке Егошихе поднялся более чем на полметра, что привело к подтоплениям. В частности, затопило парк имени художника Александра Жунева – эко-тропу в долине реки Егошихи.
«Сегодня на работу я опоздаю. Блин, тут вообще никак не пройти. Моста не стало. Блин-блинский, возвращаться-то как далеко», — поделилась впечатлениями местная жительница.
При этом глава города заявил, что конструкции эко-троп напор стихии выдержали и находятся в нормативном состоянии. После расчистки оставшегося на дорожках ила можно будет возобновить прогулки, уточнил он.
В пригороде в результате ливней оказались подтоплены несколько населенных пунктов, сообщила глава Пермского округа Ольга Андриянова.
«Обильные осадки привели к резкому подъему уровня воды. К сожалению, стихия не обошла стороной и нашу территорию. Зафиксированы подтопления приусадебных участков, а также жилых домов в поселках Ферма, Мулянка и деревне Кондратово», — рассказала она.
Андриянова уточнила, что в Кондратово сейчас «много воды», поскольку из-за сильного дождя насосы не справляются. Местные власти ищут альтернативные варианты решения проблемы. «Всем жителям, чьи дома оказались в зоне подтопления, предложена эвакуация в пункты временного размещения», — подчеркнула глава округа.
Кроме того, в Кукуштане на улице Островского стихия разрушила дорогу, смыт проезд через реку Кольцовку у поселка Никольское. Автомобильное полотно восстановят после отведения воды. Также в нескольких местах на проезжие части упали деревья, однако завалы уже устранили. Все экстренные службы переведены в усиленный режим, каждые два часа производятся замеры уровня воды в реках, добавила глава муниципалитета.
По прогнозам синоптиков, непогода не покинет Пермский край и 17 июля — завтра в регионе вновь прогнозируются сильные ливни, грозы и густой туман.
«Слетали кровли, деревья падали»
Стихия в последние дни затронула не только Прикамье, но и другие регионы Урала. Так, Екатеринбург 15 июля пережил «мощнейший ураган». Как сообщает местный новостной портал E1.ru, ливень затопил дороги, а упавшие деревья перекрыли улицы. Из-за непогоды вышли из строя почти полсотни светофоров, на дорогах образовались 9-балльные пробки, а местный аэропорт Кольцово временно не принимал и не выпускал самолеты из-за сильной грозы.
«Сильный ливень начал заливать город за считанные секунды <...> Позже началось самое страшное — слетали кровли с домов, деревья падали на автомобили», — отметило издание.
Кровлями разрушения не ограничились: например, в жилом доме на Заводской улице непогода повредила балконы, а в Елизаветинском районе в одной из многоэтажек вырвало окна.
В целом паводок в Свердловской области привел к подтоплению более 2 тысяч домов и усадебных участков.
Челябинская область с начала месяца уже несколько раз подвергалась ударам стихии. Так, в городе Верхний Уфалей за одну ночь выпало выпало 50,3% месячной нормы осадков — и из-за резкого повышения уровня воды в реках в зону подтопления попали 69 жилых домов и 131 приусадебный участок, эвакуированы 69 человек, в том числе 31 ребенок. В округе объявлен режим повышенной готовности и создан оперативный штаб по ликвидации последствий.
А до этого, 10 июля, мощный шторм обрушился на Златоуст — его последствия устраняют уже неделю. Там, по информации властей, сильный ветер повалил более 1,5 тыс. деревьев, что привело к перекрытию дорог, повреждению контактной сети трамваев и линий электропередачи. Без света на несколько дней остались более 700 домов, на данный момент электроснабжение восстановлено.
Всему виной Эль-Ниньо?
Дождливое лето текущего года в Зауралье связано с климатическим феноменом Эль-Ниньо, что согласуется с аналогичными климатическими условиями 1997 и 2015 годов, сообщил Пермский синоптик Андрей Шихов. При этом в Пермском крае подобная закономерность проявляется не так явно — избыток осадков зафиксирован лишь в отдельных районах.
«Для Пермского края при этом зависимость не столь однозначная. У нас и сейчас далеко не везде по краю есть избыток дождей, в отличие от Свердловской области. Потепление климата в общем способствует тому, что влагосодержание в атмосфере растет, ливни становятся сильнее», — поделился синоптик в беседе с порталом 59.ru.
По его словам, уральские регионы уже сталкивались с массовыми дождевыми паводками в 1978, 1993, 1994, 2015, 2017 и 2019 годах. Самыми разрушительными, по его словам, произошли в июне 1993 года в Свердловской области и в августе 1994-го — в горах Южного Урала.
«В Свердловской области действительно [это] лето идет на рекорд по осадкам и масштабам паводков, хотя они пока и обходятся без таких последствий, как в 1990-е годы. Но как минимум на этой неделе риски еще сохраняются», — отметил специалист.
В Кремле подчеркнули, что президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с паводками на Урале.