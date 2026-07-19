В одном из округов Пермского края ввели режим ЧС из-за непогоды

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Октябрьском округе Пермского края из-за сильных ливней. Об этом сообщил глава муниципалитета Георгий Поезжаев.

«На всей территории муниципалитета был введен режим чрезвычайной ситуации», — предупредил он.

Обильные осадки вызвали частичное подтопление населенных пунктов Верх-Ирень, Атнягузи и Мостовая, рассказал Поезжаев. Он предупредил, что сильный поток идет вниз по течению на населенные пункты Енапаево, Колтаево, Ишимово, Самарово, Бикбай, Буктулку, Усть-Арий и Уразметьево.

Накануне из-за проливных дождей прорвало плотину на реке Ирень в деревне Атнягузи в Октябрьском округе. За 12 часов на территории округа выпало 87 мм осадков, что и привело к наводнению. Этот дождь стал самым сильным в Пермском крае за последние 11 лет, заявили пермские синоптики.

В краевом МЧС также опубликовали предупреждение об очень сильном дожде и грозах в регионе.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как на Урал пережили сильнейший за пять лет ливень.