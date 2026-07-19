Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В одном из округов Пермского края ввели режим ЧС из-за непогоды

В Октябрьском округе Пермского края ввели режим ЧС из-за сильных ливней
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Октябрьском округе Пермского края из-за сильных ливней. Об этом сообщил глава муниципалитета Георгий Поезжаев.

«На всей территории муниципалитета был введен режим чрезвычайной ситуации», — предупредил он.

Обильные осадки вызвали частичное подтопление населенных пунктов Верх-Ирень, Атнягузи и Мостовая, рассказал Поезжаев. Он предупредил, что сильный поток идет вниз по течению на населенные пункты Енапаево, Колтаево, Ишимово, Самарово, Бикбай, Буктулку, Усть-Арий и Уразметьево.

Накануне из-за проливных дождей прорвало плотину на реке Ирень в деревне Атнягузи в Октябрьском округе. За 12 часов на территории округа выпало 87 мм осадков, что и привело к наводнению. Этот дождь стал самым сильным в Пермском крае за последние 11 лет, заявили пермские синоптики.

В краевом МЧС также опубликовали предупреждение об очень сильном дожде и грозах в регионе.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как на Урал пережили сильнейший за пять лет ливень.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России пылят сразу четыре аллергена. Где опасность и как пережить цветение
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!