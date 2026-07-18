Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Котовске после атаки ВСУ

В Котовске потушили пожар на складе WB, возникшем после атаки ВСУ

Пожар, возникший на складе Wildberries в тамбовском Котовске в результате атаки украинских беспилотников, ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«Пожар потушен. Открытое горение было ликвидировано в 04.08», — сообщили в правительстве.

В ночь на 18 июля и утром беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске не выжили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали пострадали 37 человек. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, начался пожар. Власти сообщили об эвакуации роддома, расположенного рядом с местом происшествия. Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 379 украинских БПЛА. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, беспилотники были оснащены поражающими элементами для большего числа жертв.

Ранее в Подмосковье эвакуировали роддом после ночной атаки ВСУ.