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Общество

Атаковавшие Тамбовскую область дроны содержали поражающие элементы

Первышов: дроны ВСУ, ударившие по складу в Котовске, несли поражающие элементы
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Украинские беспилотники, которые нанесли удар по складу Wildberries в Котовске, были оснащены поражающими элементами для большего числа жертв. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

По его словам, по уточненной информации, в результате БПЛА по складу пострадали 25 человек, семь работников получили ранения, несовместимые с жизнью. 23 пострадавших госпитализировали в городские больницы Котовска и Тамбова: один человек находится в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом, 16 — в состоянии средней тяжести, уточнил Первышов.

Он добавил, что в основном у госпитализированных диагностировали осколочные ранения.

В ночь на 18 июля украинские БПЛА также атаковали логистический комплекс Wildberries в подмосковной Электростали. Там ранения получили 24 человека.

По данному факту руководство объединенной компании Wildberries и Russ выпустило комментарий, в котором выразило соболезнования семьям погибших и пожелало скорейшего восстановления пострадавшим, а также пообещало оказать сотрудникам всю необходимую помощь.

Ранее в Подмосковье эвакуировали роддом после ночной атаки ВСУ.

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