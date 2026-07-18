После ночной атаки ВСУ в Подмосковье эвакуировали роддом

Воробьев: 26 человек пострадали в Подмосковье после удара ВСУ

В результате ночной атаки беспилотников на Московскую область пострадали 26 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, больше всего пострадал Богородский городской округ. Там после падения дрона загорелась территория нефтебазы в Ногинске. На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы. В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Всех пациентов и персонал оперативно перевезли в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова.

Кроме того, эвакуировали жителей многоквартирного дома на улице Родченко.

Воробьев добавил, что в Подмосковье в результате налета пострадали 26 человек: двое — в Ногинске, еще 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали.

«Часть пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — добавил губернатор.

Глава региона уточнил, что всего за минувшую ночь над территорией Московской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 48 украинских беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь сообщил, что в сторону Москвы и области в период с 20:30 мск 17 июля до 6:00 мск 18 июля летело не менее 370 украинских дронов.

Ранее украинский БПЛА влетел в жилой дом во Владимире.