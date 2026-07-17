Названа причина смерти режиссера КВН Светланы Масляковой

Режиссер программы «Клуб веселых и находчивых» (КВН) и супруга основателя и бессменного ведущего передачи Александра Маслякова Светлана ушла из жизни после продолжительной борьбы с болезнью. Об этом в беседе с РИА Новости заявил ее сын, Александр Масляков-младший.

«Она долго болела», — прокомментировал он причину смерти Светланы Масляковой.

Сын режиссера также сообщил, что точные дата и место проведения церемонии прощания и похорон будут объявлены позже.

Светлана Маслякова скончалась 17 июля на 79-м году жизни. Об этом сообщил официальный Telegram-канал «КВН».

Александр Масляков-старший ушел из жизни 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Год спустя на месте его захоронения был установлен памятник, изображающий его в полный рост у Останкинской телебашни.

В апреле стало известно, что Александр Масляков-младший — единственный сын Александра и Светланы Масляковых — заработал на передаче КВН 1,6 млрд рублей за 2024 год.

Ранее звезда КВН Елена Борщева поделилась мнением о Светлане Масляниковой.