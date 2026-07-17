Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Названа причина смерти режиссера КВН Светланы Масляковой

РИА Новости: причиной смерти Светланы Масляковой стала продолжительная болезнь
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Режиссер программы «Клуб веселых и находчивых» (КВН) и супруга основателя и бессменного ведущего передачи Александра Маслякова Светлана ушла из жизни после продолжительной борьбы с болезнью. Об этом в беседе с РИА Новости заявил ее сын, Александр Масляков-младший.

«Она долго болела», — прокомментировал он причину смерти Светланы Масляковой.

Сын режиссера также сообщил, что точные дата и место проведения церемонии прощания и похорон будут объявлены позже.

Светлана Маслякова скончалась 17 июля на 79-м году жизни. Об этом сообщил официальный Telegram-канал «КВН».

Александр Масляков-старший ушел из жизни 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Год спустя на месте его захоронения был установлен памятник, изображающий его в полный рост у Останкинской телебашни.

В апреле стало известно, что Александр Масляков-младший — единственный сын Александра и Светланы Масляковых — заработал на передаче КВН 1,6 млрд рублей за 2024 год.

Ранее звезда КВН Елена Борщева поделилась мнением о Светлане Масляниковой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 17 июля. Санкции за «удары по Киеву», компенсация аренды молодым семьям и просьба разблокировать Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!