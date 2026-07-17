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Культура

Умерла вдова ведущего КВН и режиссер программы Светлана Маслякова

Режиссер КВН Светлана Маслякова скончалась в возрасте 78 лет
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Режиссер юмористической программы КВН Светлана Маслякова скончалась на 79-м году жизни. Об этом сообщил «Клуб веселых и находчивых» в своем Telegram-канале.

«Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам», — отмечается в сообщении.

Ведущего КВН Александра Маслякова не стало 8 сентября 2024 года. Он ушел из жизни в возрасте 82 лет и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Через год на месте его могилы установили памятник — Масляков изображен в полный рост стоящим около Останкинской башни.

В апреле стало известно, Александр Масляков-младший — единственный сын Александра и Светланы Масляковых — заработал на передаче КВН 1,6 млрд рублей за 2024 год. Он стал единственным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение «АМИК» после кончины отца.

Ранее умерла советская ведущая и «мама КВН» Светлана Жильцова.

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