На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На памятнике у могилы Маслякова нашли необычную деталь

Останкинскую башню изобразили на памятнике телеведущему Маслякову
true
true
true
close
Telegram-канал «NEWS.ru | Фото и видео»

На Новодевичьем кладбище в Москве в годовщину кончины ведущего юмористической программы КВН Александра Маслякова установили памятник. Об этом сообщает NEWS.ru.

На памятнике, установленном на могиле ведущего, нашли необычную деталь — Останкинскую башню.

Маслякова не стало 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет.

Накануне стало известно, Александр Масляков-младший заработал на передаче КВН 1,6 млрд рублей за 2024 год. Он стал единственным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение «АМИК» после кончины отца.

В конце августа СМИ сообщили, что уходом за могилой композитора Александра Градского занимается клининговая служба, а не семья композитора.

Ранее сообщалось, что Паше Технику поставят памятник в полный рост.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами