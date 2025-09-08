На памятнике у могилы Маслякова нашли необычную деталь

На Новодевичьем кладбище в Москве в годовщину кончины ведущего юмористической программы КВН Александра Маслякова установили памятник. Об этом сообщает NEWS.ru.

На памятнике, установленном на могиле ведущего, нашли необычную деталь — Останкинскую башню.

Маслякова не стало 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет.

Накануне стало известно, Александр Масляков-младший заработал на передаче КВН 1,6 млрд рублей за 2024 год. Он стал единственным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение «АМИК» после кончины отца.

