«Главная женщина»: звезда КВН Елена Борщева — о Светлане Масляковой

Режиссер Светлана Маслякова на многое влияла в «КВН», а ее мнение и взгляд на игру всегда были важны для артистов. Об этом «Газете.Ru» рассказала звезда шоу Comedy Woman и участница команды КВН «Сборная Пятигорска» Елена Борщева.

«Светлана Анатольевна была таким, скажем, невидимым, но очень важным человеком в КВН. Мы всегда знали, что ее мнение, ее видение, ее взгляд на многое влияет и очень важен. Мне вспоминается тот эфир, когда было сорокапятилетие или пятидесятилетие КВН. Мы выступали женской сборной, самые яркие девочки: из «Утомленных солнцем» Елена как раз-таки, которая тоже недавно скоропостижно скончалась, Екатерина Скулкина, Елена из Владивостока, Елена из Тюмени. У нас тоже была такая мысль в конце, что мы, женщины, объединились, и есть еще одна главная женщина, которую мы обычно не видим, она находится там за пультом режиссера — и это Светлана Анатольевна», — сказала она.

Борщева отметила, что Маслякова была строгим, но очень сильным человеком, а ее уход — большая утрата.

«Она была строгой, она была даже строже, чем Александр Васильевич Масляков. И если она что-то говорила, она говорила это очень точно, без каких-то прекрас. Могла даже сказать какое-то крепкое словцо. Но чувствовалась женская сила, которая от нее исходила. Большая утрата, достаточно быстро после ухода Александра Васильевича ушла Светлана Анатольевна. Приношу соболезнования семье», — добавила она.

17 июля «Клуб веселых и находчивых» в своем Telegram-канале сообщил, что на 79-м году жизни скончалась режиссер юмористической программы «КВН» и вдова Александра Маслякова Светлана.

Ведущего КВН Александра Маслякова не стало 8 сентября 2024 года. Он ушел из жизни в возрасте 82 лет и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Через год на месте его могилы установили памятник — Масляков изображен в полный рост стоящим около Останкинской башни.

Ранее умерла советская ведущая и «мама КВН» Светлана Жильцова.