Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Культура

«Главная женщина»: звезда КВН Елена Борщева — о Светлане Масляковой

Звезда КВН Борщева рассказала о женской силе вдовы Маслякова
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Режиссер Светлана Маслякова на многое влияла в «КВН», а ее мнение и взгляд на игру всегда были важны для артистов. Об этом «Газете.Ru» рассказала звезда шоу Comedy Woman и участница команды КВН «Сборная Пятигорска» Елена Борщева.

«Светлана Анатольевна была таким, скажем, невидимым, но очень важным человеком в КВН. Мы всегда знали, что ее мнение, ее видение, ее взгляд на многое влияет и очень важен. Мне вспоминается тот эфир, когда было сорокапятилетие или пятидесятилетие КВН. Мы выступали женской сборной, самые яркие девочки: из «Утомленных солнцем» Елена как раз-таки, которая тоже недавно скоропостижно скончалась, Екатерина Скулкина, Елена из Владивостока, Елена из Тюмени. У нас тоже была такая мысль в конце, что мы, женщины, объединились, и есть еще одна главная женщина, которую мы обычно не видим, она находится там за пультом режиссера — и это Светлана Анатольевна», — сказала она.

Борщева отметила, что Маслякова была строгим, но очень сильным человеком, а ее уход — большая утрата.

«Она была строгой, она была даже строже, чем Александр Васильевич Масляков. И если она что-то говорила, она говорила это очень точно, без каких-то прекрас. Могла даже сказать какое-то крепкое словцо. Но чувствовалась женская сила, которая от нее исходила. Большая утрата, достаточно быстро после ухода Александра Васильевича ушла Светлана Анатольевна. Приношу соболезнования семье», — добавила она.

17 июля «Клуб веселых и находчивых» в своем Telegram-канале сообщил, что на 79-м году жизни скончалась режиссер юмористической программы «КВН» и вдова Александра Маслякова Светлана.

Ведущего КВН Александра Маслякова не стало 8 сентября 2024 года. Он ушел из жизни в возрасте 82 лет и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Через год на месте его могилы установили памятник — Масляков изображен в полный рост стоящим около Останкинской башни.

Ранее умерла советская ведущая и «мама КВН» Светлана Жильцова.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Коммунальщики и газовики ломятся в дверь — пускать или нет? Как не попасть на иски и вскрытие квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!