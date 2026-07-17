У блогера Ремесло в Санкт-Петербурге прошли обыски по делу о фейках об армии

РИА Новости: в Санкт-Петербурге у блогера Ремесло прошли обыски по делу о фейках

В Санкт-Петербурге у блогера Ильи Ремесло прошли обыски по делу о фейках о российской армии. Об этом пишет РИА Новости.

«Были проведены обыски», — сказал агентству адвокат блогера Сергей Бадамшин.

17 июля в Северной столице Илью Ремесло задержали в расследования уголовного дела о распространении фейков об армии РФ. Как сообщал Бадамшин, его подзащитного доставят в Москву для избрания меры пресечения.

В марте 2026 года Ремесло, известный поддержкой властей и доносами против оппозиции, опубликовал в своем Telegram-канале серию резких постов, в которых раскритиковал военные действия, назвал президента Владимира Путина нелегитимным и призвал отдать его под суд. Вскоре после этих публикаций он был помещен в психиатрическую больницу, где провел 30 дней. После этого он дал интервью Ксении Собчак, в котором рассказал подробности госпитализации и о смене своих взглядов.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Ремесло стал критиковать власти.