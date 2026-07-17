Лантратова решила направить в ООН и МККК материалы о ситуации в Дружковке в ДНР

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила в своем канале на платформе «Макс», что намерена обратиться в Организацию Объединенных Наций (ООН) и Международный Комитет Красного Креста (МККК) на фоне опубликования кадров о ситуации в Дружковке в Донецкой народной республике (ДНР).

По ее словам, в Дружковке украинская эвакуационная группа «Белые ангелы» совместно с журналистами «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) принудительно вывозит людей в сторону Украины. При этом одна из местных жительниц открыто заявила, что хотела бы переехать в Россию. Лантратова отметила, что ответ украинского полицейского на это потрясает своим цинизмом. Он предложил женщине связаться с волонтерами «Красного Креста», чтобы ее внесли в списки и отвезли на обмен военнопленными.

11 июля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска после ухода из Константиновки переместили свои силы в город Дружковка.

Населенный пункт расположен в северо-западном Донбассе, в Краматорском районе в 11 км от Краматорска. Город входит в Славянско-Краматорскую агломерацию и является крупнейшим подконтрольным Киеву урбанизированной территории на Донбассе. С юга Дружковка прикрывает дорогу на Краматорск.

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