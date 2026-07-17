Журналист-иноагент Бабченко приговорен к 1,5 года колонии заочно

Московский суд приговорил журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иностранным агентом) к 1 году 6 месяцам колонии заочно за нарушения правил иноагента. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на неназванного участника процесса.

«Суд назначил Бабченко наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев заочно», - сказал источник агентству.

Процесс проходил в заочном режиме в здании судебного участка мирового судьи №412 в Москве, уточнили журналисты.

Мужчина признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.

Как сообщало ТАСС ранее, в ходе прений гособвинение просило для Бабченко год заочно. По данным следствия, журналист дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение установленного порядка деятельности иностранного агента. В то же время, находясь за пределами России, он распространил в одной из социальных сетей материалы без плашки иноагента.

В июне этого года Бабченко объявили в розыск. В апреле 2023 года министерство юстиции России внесло Бабченко в реестр иноагентов, в том числе за сбор средств для Вооруженных сил Украины.

Ранее адвокат рассказал, стоит ли соглашаться работать на иноагента.