Адвокат рассказал, стоит ли соглашаться работать на иноагента

Согласившись работать на иностранного агента или на компанию, аффилированную с иноагентом, можно навлечь на себя юридические последствия. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил Альберт Халеян, адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм».

По словам эксперта, законодательство в этой сфере динамично меняется, и игнорирование особенностей правового статуса таких лиц может привести к налоговым, административным и даже уголовным рискам.

С 1 января 2026 года, например, для физических лиц, включенных в реестр иностранных агентов, действует повышенная ставка налога на доходы физических лиц — 30%.

«Конечно, если именно компания имеет статус иноагента, а вы лично нет — ваша зарплата пока облагается как обычно. Но тут легко попасть в ловушку: стоит начать продвигать материалы работодателя или активно участвовать в профильных проектах, то вероятность присвоения вам статуса иноагента существенно возрастает», — предупредил он.

Еще один важный момент, на котором адвокат делает акцент, — ответственность административная и даже уголовная.

«Например, забудете проставить марку «иноагент» у материала – получите первый административный штраф. А теперь внимание: раньше уголовное дело по такому поводу заводили после двух штрафов, а теперь достаточно одного. И если дойдет до суда, наказание колеблется от крупного штрафа до 300 тысяч рублей, обязательных работ или тюрьмы до двух лет», — рассказал адвокат.

Халеян напомнил, что статус иностранного агента налагает запрет на осуществление образовательной и просветительской деятельности, а также ограничивает доступ к мерам государственной поддержки. Сведения о лицах, включенных в реестр, размещаются Министерством юстиции Российской Федерации в открытом доступе и отражаются в Едином государственном реестре юридических лиц.

«Для работника это означает не только репутационные издержки, но и возможные препятствия при трудоустройстве в организации с государственным участием или в иные структуры, где проверка связей с лицами, находящимися под иностранным влиянием, является стандартной процедурой», — заявил он.

Судебная практика уже содержит примеры привлечения к ответственности по статье 330.1 УК РФ с назначением реальных обязательных работ и дополнительных запретов, резюмировал он.

