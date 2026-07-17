В Петербурге задержали блогера Илью Ремесло, критиковавшего Путина

Блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках об армии

Блогера Илью Ремесло задержали в Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о распространении фейков об армии РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Ремесло задержан в рамках расследуемого дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотиву политической ненависти)», — сказал источник агентства.

Адвокат Сергей Бадашмин сообщил ТАСС, что его доставят в Москву для избрания меры пресечения.

В марте 2026 года Ремесло, известный поддержкой властей и доносами против оппозиции, опубликовал в своем Telegram-канале серию резких постов, в которых раскритиковал военные действия, назвал президента Владимира Путина нелегитимным и призвал отдать его под суд. Вскоре после этих публикаций он был помещен в психиатрическую больницу, где провел 30 дней. После этого он дал интервью Ксении Собчак, в котором рассказал подробности госпитализации и о смене своих взглядов.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Ремесло стал критиковать власти.