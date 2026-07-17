Адвокат раскрыл, что может грозить блогеру Илье Ремесло по делу о фейках

Блогера Илью Ремесло, который в марте раскритиковал действия российских властей, задержали по делу о фейках о ВС РФ. Эксперт, адвокат Сергей Жорин в беседе с «Газетой.Ru» ответил, что может грозить блогеру — и могут ли отпустить Ремесло в связи с недавним психиатрическим лечением.

«В силу адвокатской этики я не могу комментировать конкретное дело, однако в аналогичных ситуациях события могут разворачиваться следующим образом. Если речь идет о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, уголовная ответственность наступает по ст. 207.3 УК РФ. В зависимости от квалифицирующих признаков санкция может варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ), а при наличии предусмотренных законом квалифицирующих обстоятельств — до 10 лет (ч. 2) либо до 15 лет, если наступили тяжкие последствия (ч. 3). При этом важно не смешивать составы, предусмотренные законодательством. Административная ответственность за дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ установлена ст. 20.3.3 КоАП РФ. Уголовная ответственность по ст. 280.3 УК РФ, как правило, наступает именно за повторную дискредитацию после привлечения лица к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ в течение года», — отметил он.

Следствие может провести экспертизу, если возникнут сомнения в психическом здоровье обвиняемого, рассказал Жорин.

«Вместе с тем уголовная ответственность по ст. 207.3 УК РФ («военные фейки») не поставлена законом в зависимость от того, привлекался ли человек ранее к административной ответственности за дискредитацию. Это самостоятельный состав преступления, поэтому при наличии предусмотренных законом признаков уголовное дело может быть возбуждено и без предшествующего административного наказания. Что касается ранее появлявшейся информации о госпитализации в психиатрический стационар, сам по себе этот факт не означает ни освобождения от уголовной ответственности, ни автоматического направления на принудительное лечение. Если у следствия или суда возникнут сомнения в психическом состоянии обвиняемого, может быть назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Лишь в случае, если эксперты придут к выводу о невменяемости лица в момент совершения деяния (ст. 21 УК РФ) либо о наличии психического расстройства, препятствующего участию в уголовном судопроизводстве, суд вправе рассмотреть вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в порядке главы 15 УК РФ. В остальных случаях ранее перенесенное психиатрическое лечение само по себе не исключает уголовную ответственность», — заключил он.

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на силовиков, Илье Ремесло грозит до 10 лет лишения свободы.

В марте блогер патриотического спектра Ремесло опубликовал несколько постов, в которых заявил, что больше не поддерживает российские власти и СВО. Это вызвало бурные обсуждения в соцсетях, в среде военкоров и журналистов. Некоторые даже предположили, что его аккаунт взломали или что блогера взяли в заложники. Блогер провел 30 дней в петербургской психиатрической больнице №3 имени Скворцова-Степанова. Он заявил, что в момент поступления в лечебницу «был полностью чист на вещества и алкоголь» и получил «лайтовый диагноз». В больнице были довольно тяжелые условия, говорил Ремесло.

Ранее в Санкт-Петербурге у блогера Ремесло прошли обыски по делу о фейках.