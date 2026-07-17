В Киргизии произошел блэкаут

В Бишкеке и ряде регионов Киргизии произошел масштабный блэкаут

В Бишкеке и ряде регионов Киргизии произошел масштабный блэкаут из-за отключения высоковольтной линии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК).

По информации компании, произошло отключение высоковольтных линий 220 кВ «Кара-Балта — Главная» и «Главная — Шу», в результате чего сработала системная автоматика отключения нагрузки.

В НЭСК также сообщили, что в настоящее время компания проводит работы по возобновлению электроснабжения. Причины технологического нарушения устанавливаются.

В июне в день голосования на выборах в армянский парламент без света остались десятки домов в ереванском районе Аван и соседнем селе Ариндж. Энергоснабжения лишились жильцы по более чем 80 адресам. Причины случившегося не раскрывались.

5 июля в городе Евпатория на западном побережье Крыма произошло масштабное отключение электроэнергии. Из-за сбоя в работе энергосетей в большинстве районов также было прекращено водоснабжение, а движение трамваев парализовано.

Ранее в российском регионе непогода оставила без света почти 15 тыс. человек.