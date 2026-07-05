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Общество

Евпатория осталась без света и воды

В Евпатории произошло отключение электроснабжения
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

В городе Евпатория на западном побережье Крыма зафиксировано масштабное отключение электроэнергии. Об аварийной ситуации сообщила городская администрация на платформе «Макс».

Согласно официальному сообщению, с 9:20 электричество отсутствует во всем городе. Из-за сбоя в работе энергосетей в большинстве районов также прекращено водоснабжение, а движение трамваев парализовано.

Аварийные бригады ведут восстановительные работы с ночи, однако точные сроки возобновления подачи электричества и воды пока не определены.

Участившиеся удары по объектам энергетической инфраструктуры Крыма привели к введению графиков временного отключения электричества на всей территории полуострова. Кроме того, с 21 июня в регионе была приостановлена розничная реализация топлива на автозаправочных станциях, а также временно прекращен его отпуск по специальным талонам.

Ранее в Калуге люди застряли на колесе обозрения из-за внезапного отключения света.

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