В российском регионе непогода оставила без света почти 15 тыс. человек

В Новгородской области непогода привела к массовым отключениям электроэнергии, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Дронов.

Чиновник уточнил, что света нет в Крестецком, Старорусском, Чудовском, Новгородском, Парфинском, Демянском, Пестовском, Батецком, Маловишерском и Шимском округах. Отключения затронули более 14 тыс. чел.

По словам главы области, местный филиал «Россетей Северо-Запада» работает в особом режиме. Восстановлением подачи электричества круглосуточно занимаются 25 бригад, в составе которых 87 человек и 28 единиц техники.

До этого Москва и Подмосковье оказались во власти циклонов «Бернадетт» и «Каспиец». Столицу и окрестности накрыл мощный ливень с грозой, местами выпал град. По информации Telegram-канала Baza, молния ударила в двух молодых людей на стадионе «Труд» на Варшавском шоссе, их госпитализировали.

Ранее в Твери из-за непогоды затопило улицы и повалило деревья.