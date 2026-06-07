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Выборы в Армении — 2026
Общество

В ереванском районе и его окрестностях в день выборов случился блэкаут

Электросети Армении сообщили об отключении света в ереванском районе Аван
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В день голосования на выборах в армянский парламент без света остались десятки домов в ереванском районе Аван и соседнем селе Ариндж. Об этом сообщила компания «Электрические сети Армении» на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Энергоснабжения лишились жильцы по более 80 чем адресам. Причины случившегося в компании не раскрывают. Эксперт по энергобезопасности Ваге Давтян написал на своей странице в Facebook, что подачу электроэнергии обещают вернуть к 18:00 по местному времени (17:00 мск).

Сегодня в Армении проходят парламентские выборы. За места в Национальном собрании борются 18 политических сил, в том числе правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра республики Никола Пашиняна и оппозиционные блоки «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна и «Сильная Армения» Нарека Карапетяна.

В списках избирателей, по данным ЦИК, значатся чуть более 2,5 млн граждан. К 15:00 по местному времени (14:00 мск) проголосовали почти 34% избирателей. Наблюдатели отмечают, что явка на нынешних выборах значительно выше показателей предыдущего голосования за кандидатов в депутаты парламента, которое проводилось пять лет назад.

Ранее Захарова назвала действия властей Армении перед выборами преступлением.

 
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