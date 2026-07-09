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Общество

Женщина из России умерла в Испании из-за сильной жары

В Испании россиянка умерла в результате теплового удара
Shutterstock/FOTODOM

Россиянка скончалась в автономном сообществе Андалусия на юге Испании из-за теплового удара. Об этом сообщается на сайте регионального департамента здравоохранения.

По данным ведомства, этот случай стал четвертым летальным исходом в автономном сообществе с начала волны экстремальной жары. Женщина скончалась после того, как длительное время находилась на солнце при аномально высокой температуре. Как уточняется в заявлении министерства, погибшей было 59 лет, она родилась в России, а с 2014 года проживала в Севилье.

Синоптики прогнозируют, что 9 июля воздух в столице Андалусии может прогреться до +36 °C.

В конце июня Европу накрыла беспрецедентная волна аномальной жары, которая привела к обновлению исторических температурных рекордов. На фоне этого избыточная смертность во Франции достигла 1 тыс. человек.

1 июля данные системы ежедневного мониторинга смертности показали, что аномальная жара в июне в Испании могла стать причиной смерти более 1 тыс. людей. Это второй по величине показатель смертности от жары в стране после начала ведения такой статистики в 2015 году. Наибольшее число случаев (1 тысяча) было зафиксировано в 2017 году.

Ранее синоптик спрогнозировал жару на юге России.

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