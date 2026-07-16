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Общество

Для тюменских аграриев сделали исключение на заправку топлива в канистры

Для аграриев Тюменской области сняли ограничения на заправку топлива в канистры
Алексей Майшев/РИА Новости

В Тюменской области отменены ограничения на заправку топлива в канистры для мелких сельскохозяйственных предприятий и личных подсобных хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Для небольших сельхозпредприятий и личных подсобных хозяйств Тюменской области сняты ограничения при заправке топливом в канистры на автозаправочных станциях», — говорится в сообщении.

Власти региона отметили, что поставки топлива продолжаются в обычном режиме. В данный момент полевые работы проводятся по плану, и проблем с обеспечением топливом не наблюдается.

14 июля в Севастополе временно разрешили отпуск топлива в канистры, чтобы можно было заправить домашние генераторы.

8 июля президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства подчеркнул, что текущие сложности с топливом являются временными, и российская энергетика обладает высокой устойчивостью.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области разрешили заправку бензина в канистры, но не для всех.

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