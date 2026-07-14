Севастопольцам временно разрешили разливать топливо в канистры

В Севастополе можно разливать топливо в канистры, чтобы заправить генераторы

В Севастополе временно разрешен отпуск топлива в канистры, чтобы можно было заправить домашние генераторы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он напомнил, что с 15 июля продажа топлива будет производиться по QR-кодам. Стандартный лимит составляет 20 литров. 40 литров можно залить лишь на четырех заправках города.

Развожаев пояснил, что власти временно разрешили отпуск части топлива в канистры, чтобы горожане смогли заправить свои домашние генераторы.

Дизельное топливо NP можно будет купить свободно без QR-кода на всех АЗС города. Лимит составляет 40 литров.

14 июля сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения более чем десяти топливным компаниям в нескольких регионах России из-за подозрений в необоснованном повышении цен.

За день до этого стало известно, что в Курской области с 15 июля вводится временный порядок продажи топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномера автомобиля.

Ранее стало известно, что Петербургская биржа введет новые правила покупки бензина.