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Общество

В Иркутской области разрешили заправку бензина в канистры, но не для всех

В Иркутской области разрешили аграриям наливать бензин в канистры на АЗС
Global Look Press

В Иркутской области разрешили сельскохозяйственным предприятиям, фермерам и организациям, выполняющим социально значимые функции, заполнять бензином канистры на автозаправочных станциях на фоне дефицита топлива. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Губернатор внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенном из-за дефицита топлива. Перечень таких организаций сформирует региональное правительство и передаст автозаправочным станциям. Согласно изменениям, вне очереди на АЗС смогут заправляться перевозчики пассажиров, операторы по вывозу твердых коммунальных отходов, а также организации, оказывающие ритуальные услуги и занимающиеся инкассацией. Для этого потребуется подтверждение от органов местного самоуправления.

До этого на автозаправочных станциях Анапы начали дежурить сотрудники администрации, полиции, представители казачества, а также волонтеры из спортивных и общественных организаций. По информации городских властей, дежурные помогают организовать движение автомобилей, следят за соблюдением порядка, предотвращают конфликтные ситуации и не допускают попыток заправки топлива в канистры.

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.

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