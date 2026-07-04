В Иркутской области разрешили заправку бензина в канистры, но не для всех

В Иркутской области разрешили сельскохозяйственным предприятиям, фермерам и организациям, выполняющим социально значимые функции, заполнять бензином канистры на автозаправочных станциях на фоне дефицита топлива. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Губернатор внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенном из-за дефицита топлива. Перечень таких организаций сформирует региональное правительство и передаст автозаправочным станциям. Согласно изменениям, вне очереди на АЗС смогут заправляться перевозчики пассажиров, операторы по вывозу твердых коммунальных отходов, а также организации, оказывающие ритуальные услуги и занимающиеся инкассацией. Для этого потребуется подтверждение от органов местного самоуправления.

До этого на автозаправочных станциях Анапы начали дежурить сотрудники администрации, полиции, представители казачества, а также волонтеры из спортивных и общественных организаций. По информации городских властей, дежурные помогают организовать движение автомобилей, следят за соблюдением порядка, предотвращают конфликтные ситуации и не допускают попыток заправки топлива в канистры.

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.