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Общество

Хуснуллин заявил о снижении ввода жилья

Хуснуллин: в России наблюдается небольшое снижение ввода жилья
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Небольшое снижение ввода жилья в России наблюдается в 2026 году. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину, передает Кремль.

«Оосновное, что мы поддерживаем, — это жилье. <...> Мы беспрецедентный объем ввода жилья поддерживаем — более 100 млн квадратных метров. Даже в Советском Союзе так не строилось, когда шли восстановления. Мы этот темп держим несколько лет подряд. <...> В этом году есть небольшое снижение», — сказал Хуснуллин.

По словам Путина, россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и хорошего качества.

В июне газета «Известия» писала, что в России хотят ужесточить условия семейной ипотеки, в частности, ограничить срок действия льготной ставки 6% 15 годами. Кроме того, процент и максимальную сумму кредита хотят привязать к региону, где будет приобретаться жилье, и к числу детей в семье. Что о новых правилах думают в Госдумев материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о скрытых ловушках рассрочки в новостройках.

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