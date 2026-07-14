Россиян предупредили о скрытых ловушках рассрочки в новостройках

За последние годы рассрочка от застройщиков превратилась из маркетингового хода в полноценный финансовый продукт. Но чем популярнее инструмент, тем чаще возникают вопросы о его выгоде и рисках, рассказал «Газете.Ru» Максим Лучников, коммерческий директор компании «Сумма Элементов».

Сегодня рассрочка для девелоперов — вынужденная мера для удержания спроса. Рыночная ипотека недоступна для большинства, а госпрограммы охватывают не всех. Однако прямой выгоды застройщику это не приносит: из-за механизма эскроу наполнение счетов замедляется. По данным ЦБ, уровень покрытия проектного финансирования средствами на эскроу составил 68% — во многом из-за рассрочек. Строительная компания вынуждена либо закладывать выпадающие доходы в цену, либо пересматривать модель.

Объем рассрочек снижается — сегодня он составляет 15–20% от общего числа сделок.

Ключевая опасность для застройщика — массовый выход покупателей из договоров.

«Около 20% сделок с рассрочкой в 2025 году заканчивались расторжением именно из-за финансовых трудностей покупателей», — отмечает Лучников. Каждый такой случай — возврат средств, потерянное время и повторный вывод лота с дисконтом.

Для покупателя инфраструктурные риски в стройке практически устранены благодаря эскроу и госзащите. Главный подводный камень — строгость условий договора: штрафы за просрочку, расторжение с потерей объекта. Многие программы заканчиваются крупным финальным платежом или обязательным выходом на ипотеку к моменту сдачи. Если к тому времени ставки высоки, а одобрения нет — клиент попадает в тупик.

По мнению эксперта, тенденция на рассрочки сохранится, особенно в премиальном сегменте. Для бизнесменов это способ не выводить деньги из оборота. Для девелопера — необходимость наращивать темпы продаж.

«Считайте реальную стоимость, внимательно читайте договор и оценивайте свои финансовые возможности на всем горизонте платежей. Рассрочка — не замена ипотеке, а инструмент, который дает возможности и сложности», — резюмирует Лучников.

Ранее выяснилось, сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку.