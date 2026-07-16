Путин встретился с вице-премьером Хуснуллиным

Граждане России должны получать купленные дома и квартиры вовремя и хорошего качества. Об этом заявил президент Владимир Путин во время рабочей встречи в Кремле с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, передает РИА Новости.

Вице-премьер рассказал, что правительство делает все, чтобы россияне получили всю приобретенную недвижимость.

«И вовремя. Нужного качества», — сказал президент.

Предыдущая встреча Путина с Хуснуллиным состоялась в январе. Тогда они обсудили выполнение планов развития дорожной сети, безопасность на дорогах и водоснабжение ДНР.

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