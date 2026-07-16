Часть Крыма осталась без воды из-за аварии

Часть населенных пунктов в Крыму осталась без воды из-за аварии на энергосетях. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Вода Крыма» в Telegram-канале.

«16 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение», — говорится в сообщении.

Ограничения затронут ряд населенных пунктов в северной, северо-западной и центральной части Крыма. Частично без воды останутся жители Белогорского, Нижнегорского районов, Феодосии, Бахчисарая и Саки. Полностью подача воды будет приостановлена в Красноперекопском и Раздольненском районах, а также в Красноперекопске, Армянскеи Раздольном. Населению организован подвоз воды.

Утром 11 июля без электроснабжения остались три города и четыре района на севере Крыма. По данным коммунальной службы, из-за аварии электричество было отключено в городах Джанкой, Красноперекопск и городском округе Армянск. Также подача электроэнергии отсутствовала в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах.

До этого сообщалось, что российский Красный Крест начнет выдавать жителям Крыма и Севастополя гуманитарные наборы с продуктами и средствами гигиены. Помощь смогут получить инвалиды I и II групп, переселенцы 2025-2026 годов, а также люди, прибывшие ранее и находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Ранее в Крыму возобновили продажу топлива на 99 заправках.