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Общество

В Крыму четыре района и три города остаются без электричества после атаки ВСУ

Коммунальная служба сообщила об отсутствии света в четырех районах Крыма
Gvozdovskaya Anna/Shutterstock/FOTODOM

Три города и четыре района на севере Крыма остаются без электроснабжения, энергетики работают над устранением аварий. Об этом сообщили в ГУП «Крымэнерго».

По информации коммунальной службы, нет электричества в городах Джанкой, Красноперекопск и городском округе Армянск. Также подача электроэнергии отсутствует в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в круглосуточном режиме. Ход работ зависит от стабильности и безопасности обстановки в регионе, отметили в «Крымэнерго».

Накануне из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергообъекты в нескольких населенных пунктах на северо-западе Крыма произошло отключение электроснабжения.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 11 июля были перехвачены 178 украинских БПЛА над девятью региона России, в том числе над Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее украинские дроны атаковали танкер с метанолом в Таганрогском заливе.

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