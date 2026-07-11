В Крыму возобновили продажу топлива на 99 заправках

В Крыму возобновили свободную продажу топлива на 99 автозаправочных станциях (АЗС). Об этом сообщила пресс-служба Минтопэнерго республики.

Так, ведомство опубликовало таблицы со списками АЗС, где в свободной продаже бензин марок АИ-95 и АИ-95+, а также дизельное топливо.

8 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев на совещании президента России Владимира Путина с правительством заявил, что цена на бензин АИ-95 на Крымском полуострове выросла более чем в два раза. По словам губернатора, на полуострове работают только частные крупные трейдеры, и из-за сложности с логистикой, а также с вопросами, связанными с биржевой закупкой, рост цены бензина на на полуострове показал более чем двукртаный рост.

4 июля Путин подписал закон, направленный на стабилизацию ситуации с топливом на российском рынке и поддержку отечественных нефтеперерабатывающих предприятий. Согласно указу, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в стране.

Документом допускается смешение прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового автомобильного бензина. При этом такой прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз — включаться в стоимость полученного таким образом автобензина.

Ранее россияне стали прикидываться инвалидами, чтобы заправляться на АЗС.