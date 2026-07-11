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Общество

Жителям Крыма начнут выдавать гуманитарную помощь

Красный Крест сформировал для Крыма и Севастополя запасы гуманитарной помощи
Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Российский Красный Крест начнет выдавать жителям Крыма и Севастополя гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По информации пресс-службы, гуманитарные наборы, включающие продукты и гигиенические принадлежности, начнут выдавать в понедельник, 13 июля. В частности, в Севастополе сформирован запас из 600 гуманитарных наборов.

«Их выдача начнется в понедельник. Помощь смогут получить инвалиды I и II групп, переселенцы 2025-2026 годов, а также люди, прибывшие ранее и находящиеся в трудной жизненной ситуации», — говорится в сообщении.

Всего в Крыму имеется запас в 800 продуктовых наборов, 700 гигиенических наборов, 43 тонны питьевой воды, также имеются технические средства реабилитации — инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли. Кроме того, для Севастополя будет закуплена установка для очистки воды, которая позволит обеспечить жителей питьевой водой в случае перебоев с водоснабжением.

10 июля компания «Крымэнерго» сообщила, что дополнительные ограничения подачи электроэнергии введут в южных и центральных районах Крыма.

В компании заявили, что в результате атак Вооруженных силы Украины (ВСУ) на энергетические объекты Крыма в ряде населенных пунктов на северо-западе полуострова продолжатся ограничения электроснабжения. В связи с ремонтными работами в течение дня дополнительные ограничения подачи электричества вводят в южном и центральном энергорайонах.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 376 украинских дронов над регионами России.

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