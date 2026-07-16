В аэропорту Шереметьево ввели ограничения

Московский аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию. Об этом Росавиация сообщает в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что согласование проводится с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – говорится в публикации.

До этого сообщалось, что столичные аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) осуществляют прием и отправление воздушных судов по согласованию с соответствующими органами.

15 июля стало известно, что Росавиация ввела временные ограничения в 10 аэропортах страны.

Вечером 14 июля международный аэропорт Сочи временно прекратил прием и отправку авиарейсов в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

До этого необходимые для безопасности временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Краснодара.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге самолет остался в аэропорту из-за утечки нефти в багажном отсеке.