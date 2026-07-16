Два аэропорта Москвы осуществляют полеты по согласованию

Росавиация: аэропорты Домодедово и Жуковский отправляют рейсы по согласованию

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) осуществляют прием и отправление воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация).

Временные ограничения на полеты гражданской авиации приняты для обеспечения безопасности.

В ведомстве напомнили, что статус рейсов можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Домодедово и Жуковский.

15 июля стало известно, что Росавиация ввела временные ограничения в 10 аэропортах страны.

Вечером 14 июля международный аэропорт Сочи временно прекратил прием и отправку авиарейсов в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

До этого необходимые для безопасности временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Краснодара.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге самолет остался в аэропорту из-за утечки нефти в багажном отсеке.