В аэропорту Краснодара введены временные ограничения

В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в «Максе».

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что в аэропорту Краснодара сняли ограничения. Меры действовали с 13:45 по московскому времени. Они продлились около трех часов.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

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