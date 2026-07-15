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Со всех 10 российских аэропортов сняли ночные ограничения

Ночью Росавиация вводила ограничения в 10 аэропортах
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

В течение ночи Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) вводило временные ограничения в 10 аэропортах страны. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

Начиная с 03:53 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в воздушных гаванях Бугульмы, Ижевска, Казани, Кирова, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксар.

К 05:21 мск все введенные по соображениям безопасности ограничения на полеты гражданской авиации были отменены.

Вечером 14 июля стало известно, что международный аэропорт Сочи временно прекратил прием и отправку авиарейсов в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

До этого необходимые для безопасности временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Краснодара.

Ранее сообщалось, что продолжительность рейса Москва — Краснодар составила более 10 часов.

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