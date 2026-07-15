В Оренбурге самолет остался в аэропорту из-за утечки нефти в багажном отсеке

Baza: в Оренбурге самолет не вылетел в Петербург из-за утечки нефти в багаже

В Оренбурге самолет не смог покинуть аэропорт из-за проблем с опасным грузом. Об этом сообщает Baza.

Воздушное судно должно было отправиться в Петербург, однако перед вылетом в багажном отсеке заметили странную жидкость с резкими запахом.

«Сначала сотрудники аэропорта предположили, что протекло почтовое отправление, и вызвали технические службы», – сообщается в публикации.

Специалисты провели осмотр. Выяснилось, что в отделении находилось отправление с девятью литровыми бутылками с надписью «Нефть». К моменту осмотра четыре из них были разбиты. Именно из них жидкость вылилась на дренажную систему самолета и другие его части.

После этого самолет пришлось отправить на очистку от нефтепродуктов. Отмечается, что груз был помечен как опасный, но экипажу об этом не сказали.

До этого самолет вылетел из Тюмени, но вскоре вернулся в воздушную гавань из-за силовой установки. Экипаж заметил, что она работает некорректно, поэтому принял решение не продолжать полет до пункта назначения.

Ранее сообщалось, что в Киргизии пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета.